В Гагаринском районе разрастаются свалки шин и стройняка

В Гагаринском районе общественники обнаружили крупные свалки строительного мусора и автомобильных шин вблизи улиц Руднева и Отрадная. К проблеме привлек внимание руководитель регионального представительства Национального комитета экологической безопасности Валерий Стрюков.

Он предлагает обратиться к опыту Московской области.

«Хотелось бы отметить вот что: 80% переработанного строительного мусора можно использовать в дальнейшем при ремонте строительных объектов – на подсыпку дорог, засыпку карьеров. Обратите, пожалуйста, внимание, как сделали в Подмосковье. Ведь там то же самое: нашли возчиков [мусора], выдали лицензию. И те имеют какие-то контракты, имеют какие-то овраги, карьеры…Люди по лицензии перерабатывали строительный мусор, вывозили и засыпали. И проблема практически в Подмосковье со строительным мусором решена. У нас все это пока спущено на тормозах. Где угодно, как угодно забрасывается [мусором]», — рассказал он, говорится в сюжете телеканала «НТС».

Также, подчеркнул общественник, в городе стоит остро и проблема повсеместного складирования резиновых покрышек – от обочин дорог до детских площадок. Почва считается зараженной даже при нахождении на земле одного колеса

Стрюков указал еще несколько мест, заваленных строительными отходами: возле парка «Патриот» и напротив гипермаркета «Новацентр». Здесь мусор стал появляться недавно, но уже начал влиять на рельеф местности.

«А вот сейчас мы видим, как прячут следы. То есть завозится земля, земля разравнивается, и все шито-крыто. То есть меняется ландшафт почвы, меняется экология. Это просто должностное преступление, за которое почему-то будут расплачиваться жители Севастополя. Позорище просто!» — подчеркнул общественник.

Напомним, ранее сообщалось, что на Инкерманский карьер бесконтрольно свозится мусор и строительные отходы.

Ольга Сурикова