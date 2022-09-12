В Севастополе сегодня простятся с погибшим под Херсоном солдатом

Сегодня, 12 сентября, на кладбище 5-го километра в храме Варвары Великомученицы состоится прощание с погибшим в боях на Украине уроженцем Севастополя Кириллом Вытоптовым, сообщает ForPost.

«28 августа на херсонском направлении погиб в бою сын Севастополя – Кирилл Вытоптов – позывной «Логан» (8.07.2001 г.р.). Он проходил контрактную службу и участвовал в СВО вместе с товарищами из крымской 126-й отдельной гвардейской Горловской, дважды Краснознамённой, ордена Суворова бригады береговой обороны», – сообщили журналисты.

Достоверность информации ForPost подтвердил собеседник, близко знакомый с семьёй Кирилла Вытоптова.

Напомним,