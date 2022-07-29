Инкерманский карьер стал превращаться в свалку строительных отходов

Место за городом быстро обрастает свалкой

На Инкерманский карьер бесконтрольно свозится мусор и строительные отходы. Там уже образовалась гора из старых покрышек, земли и камней.

Руководитель Национального комитета экологической безопасности в Севастополе Валерий Стрюков рассказал, что грузовики с мусором приезжают к карьеру от 3 до 20 раз за день, говорится в сюжете телеканала «НТС».

Ранее желающие могли приходить на этот карьер и играть в массовые игры, например, пейнтбол, лазертаг. Но недавно ровная открытая местность стала местом для отвала строительных отходов.

Валерий Стрюков отмечает, что в апреле подавал официальный запрос в Департамент городского хозяйства с просьбой выяснить, где находятся официальные полигоны для строительного мусора. Однако ответа до сих пор нет.

Грузовые машины со стройняком, по его данным, ездят к карьеру уже несколько недель. Также, добавил он, здесь же начали утилизировать старые покрышки, что должно быть сигналом для Севприроднадзора.

Напомним, Севприроднадзор подтвердил факт сброса на территории кладбища «Кальфа» строительных и бытовых отходов.

Ольга Сурикова