Крымчанин нанес своему брату 37 ударов ножом в голову

В ходе судебного разбирательства установлено, что в марте этого года подсудимый, находясь по месту своего жительства в с. Красновка, используя в качестве оружия сапожный нож, нанес своему брату не менее 37 ударов в область головы. Причиной расправы названа внезапно возникшая личная неприязнь.

От полученных ранений пострадавший скончался на месте происшествия.

Подсудимый вину в совершении преступления признал в полном объеме.

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима», — сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

Напомним, в Ялте предъявлено обвинение в совершении убийства в составе группой лиц 37 и 38-летнему местным жителям.

Ольга Сурикова