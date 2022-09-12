Крымчанин нанес своему брату 37 ударов ножом в голову

В ходе судебного разбирательства установлено, что в марте этого года подсудимый, находясь по месту своего жительства в с. Красновка, используя в качестве оружия сапожный нож, нанес своему брату не менее 37 ударов в область головы. Причиной расправы названа внезапно возникшая личная неприязнь.
От полученных ранений пострадавший скончался на месте происшествия.
Подсудимый вину в совершении преступления признал в полном объеме.
«Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима», — сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
Напомним, в Ялте предъявлено обвинение в совершении убийства в составе группой лиц 37 и 38-летнему местным жителям.
Ольга Сурикова