На мысе Хрустальный не будет музея Великой Отечественной войны

Создатели культурного кластера на мысе Хрустальный отказались от идеи строительства музей Великой Отечественной войны, который ранее планировался.

В интервью «Российской газете» директор будущего художественного музея Виталий Зотов пояснил, что от строительства музея Великой Отечественной войны отказались в виду того, что в городе уже есть Музей героической обороны и освобождения Севастополя, где в результате реконструкции появятся новые экспозиционные залы для предметов и документов из фондов.

«Изучив мнения, мы предложили объединить идею создания музея второй обороны Севастополя с художественным музеем, попытаться языком искусства интерпретировать легендарные героические события в истории Севастополя, — цитирует Зотова «Российская газета». — Смысловым ядром мы предлагаем сделать галерею героев Севастополя по аналогии с галереей героев 1812 года в Эрмитаже. Хотим, чтобы севастопольцы участвовали в выборе героев, а портреты мы закажем лучшим художникам России».

Он добавил, что на мысе Хрустальном отдельно будет создан мемориал, посвященный защитникам Севастополя 1941-1942 годов.

Проект строительства музея Великой Отечественной войны рядом с памятником солдату и матросу был разработан еще в советское время, тогда же и было начато строительство, но распад союза не дал его завершить.

На создании на мысе Хрустальный военного музея настаивали ветеранские организации, общественники и историки.

Как ранее писал «Севкор», местные художники опасаются, что им не дадут выставлять работы в новой художественной галерее на мысе Хрустальный.

Дарья Тимофеева

Фото: Ольга Кузнецова