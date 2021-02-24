В Севастополе открылась детская поликлиника на Ленина

Ей присвоено звание известного в городе педиатра

В Севастополе завершился ремонт детской поликлиники, расположенной на улице Ленина, 20. Само здание является объектом культурного наследия регионального значения, его строительство датировано второй половиной XIX века. «Сложности были, так как оно представляет историческую ценность. Часть конструкций была сохранена, отреставрирована. Где-то каких-то элементов не доставало, их сделали под контролем реставраторов. В общем, сохранили первоначальный вид. Даже лучше сделали», – рассказал директор департамента здравоохранения Севастополя Виталий Денисов, передает «Вести. Севастополь».

В учреждении будут проводиться новые виды исследований: ЭКГ, УЗИ и рентген. В поликлинике появилось подъёмное устройство для маломобильных пациентов.

«Врачи-педиатры работают в две смены, узкие специалисты – офтальмолог, эндокринолог, травматолог-ортопед, невролог. Специалисты, которые принимали здесь раньше, возвращаются к себе домой», – сообщила главврач городской больницы №5 Елена Большакова.

При этом отделению детской поликлиники на улице Ленина, 20, присвоено имя педиатра Сергея Устинова. Он проработал здесь около 30 лет. В январе он скончался от COVID-19 и севастопольцы просили увековечить память о враче.