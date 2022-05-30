В Гагаринском районе 95% управляющих компаний нарушили закон

В Гагаринском районе 21 из 22 управляющих компаний в рамках своей деятельности нарушили закон. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры района.

По результатам проверок были возбуждены административные производства в отношении 6 директоров управляющих компаний. В них нарушили правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда. Не приняли меры по надлежащему содержанию общего имущества собственников помещений многоквартирных домов. Не в полном объёме и с нарушением сроков разместили информацию в государственной информационной системе ЖКХ.

Как сообщает прокуратура, управляющие компании не исполнили обязательства по внесению платы за оказываемые услуги ресурсоснабжающим организациям города. Не предоставили сведения в Главное управление жилищного надзора Севастополя о специальных счетах, созданных для формирования фонда капитального ремонта.

Прокуратура Гагаринского района внесла представление 21 управляющей компании. От них потребовали устранить выявленные нарушения законодательства. По результатам их рассмотрения управляющими организациями приняты меры по их устранению, рассказали в надзорном ведомстве.

Напомним, прокуратура Балаклавского района после обращений граждан провела несколько проверок и устранила нарушения жилищного законодательства в деятельности управляющих компаний.

Дмитрий Островский