Вячеслав Моше Кантор об опасностях нетерпимости вчера и сегодня

Борьба с нетерпимостью в любых её формах и проявлениях для международного общественного деятеля Вячеслава Моше Кантора уже давно превратилась в одно из главных дел жизни. Именно проблемы с антисемитизмом и необходимость противостояния ему Вячеслав Моше Кантор в 2007 году вынес в свою предвыборную программу на пост президента ЕЕК – и тот факт, что он был избран главной конгресса и оставался им на протяжении 15 лет, немало говорит об актуальности этой нацеленности на искоренение антисемитизма.

Говоря о степени опасности ненависти, Вячеслав Моше Кантор убеждён – угрозу она представляет далеко не только для тех, против кого непосредственно направлена, но и для общества в целом, поскольку изнутри разъедает его стабильность и возможность для дальнейшего развития в русле толерантности и взаимоуважения. Ненависть и порождённые ею экстремизм и терроризм – вот главные враги человечества в последние десятилетия, считает Вячеслав Моше Кантор. Это полноценная война, и исключительно физической безопасностью и силой оружия здесь не обойтись, ведь основные баталии идут и должны проходить в идеологическом поле – в том самом поле, где сами террористы и экстремисты набирают себе сторонников и промывают мозги молодёжи своей идеологией. Только в этом поле, уверен Вячеслав Моше Кантор, и можно одержать над ненавистью долгосрочную победу.

Разумеется, усилия здесь должно объединить всё международное сообщество, ведь именно общество как таковое, цивилизация и люди в целом и являются для терроризма главными врагами и мишенями для ненависти. Вячеслав Моше Кантор не верит, что для терроризма могут быть иные причины или идеи – как бы сами экстремистские и террористические организации не утверждали обратное – в основе всего лежит просто ненависть к человечеству.

Сам факт поддержки терроризма и его одобрения в цивилизованном обществе должен быть недопустим, считает Вячеслав Моше Кантор. Именно поэтому он приветствует любые публичные осуждения этого явления, особенно со стороны официальных властей, чьё мнение и чья позиция зачастую и формируют понятие «нормы» в обществе. В 2019 году, в частности, Вячеслав Моше Кантор высоко оценил пожизненный приговор террористу Неммушу, совершившему теракт в Еврейском музее, а также серьёзное наказание для его сообщника, который, не принимая участия в самом теракте, всё же поставлял преступнику оружие. Подобное наказание для пособника является важным сигналом, уверен Вячеслав Моше Кантор, сигналом о том, что любая поддержка терроризма – настолько же страшное и губительное дело, как если бы пособники сами нажимали на курок, и потому они также должны нести наказание за утраченные в ходе терактов жизни.

Борьба с экстремизмом, особенно в идеологическом поле, сегодня помимо прочего требует особенно острого внимания к молодёжи и её проблемам, уверен Вячеслав Моше Кантор. Выступая на Международном форуме против антисемитизма в Швеции в октябре 2021 года, он призвал лидеров всех стран обратить внимание именно на это направление. По мнению Вячеслава Моше Кантора, пандемия и её ограничения в отношении молодых людей сыграла особенно злую шутку: вынужденные оставаться взаперти, они денно и нощно подвергались «промывке мозгов» со стороны наполненного агрессией и ненависти интернета, а ведь для многих из них именно этот период жизни выпадает на становление характера и формирование норм и ценностей. Какие именно последствия будут у подобного стечения обстоятельств, покажет время, однако Вячеслав Моше Кантор призвал уже сейчас сделать всё возможное, чтобы у молодёжи были все инструменты для активного участия в экономической и социальной жизни, чтобы экстремистские взгляды и идеи не были для них «прельстительны» своими призывами сделать что-то «великое» и «правильное».