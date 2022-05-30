В Севастополе с 1 июня заработает «Комета»

С 1 июня возобновляются пассажирские перевозки на судне на подводных крыльях «Комета» по маршруту Севастополь-Ялта. Продажа билетов началась 30 мая, сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

«Комета» будет совершать ежедневно два рейса: в 8:00 из Севастополя и в 17:00 из Ялты. Стоимость билетов: стандарт – 700 рублей, комфорт – 1 000 рублей, детский (от 2 до 14 лет) – 350 рублей.

«Результаты перевозок в предыдущие годы показывают высокую востребованность «Кометы» как у крымчан и севастопольцев, так и у гостей полуострова. Удобной является и разнообразная линейка каналов продаж: билеты всех тарифов можно приобрести как на нашем сайте и через мобильное приложение, так и в кассах Севастопольского и Ялтинского портов. Оплатить билеты наши пассажиры могут банковскими картами всех наиболее распространенных платежных систем», — сообщил генеральный директор компании «Морские скоростные пассажирские перевозки» Алексей Сорокин.

Официальный сайт оператора перевозок — www.kometaexpress.ru, мобильное приложение — «Комета».

Фото: пресс-служба правительства Севастополя