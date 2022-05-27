В Гагаринском районе 21 из 22 управляющих компаний работают с нарушениями

«Установлено, что в работе 21 управляющей компании района допущены нарушения правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, меры по надлежащему содержанию общего имущества собственников помещений многоквартирных домов, находящихся в управлении данных организаций не приняты, информация в системе ГИС ЖКХ размещена не в полном объеме и с нарушением сроков», — говорится в сообщении прокуратуры города.

Кроме того, отмечается, что не исполнены обязательства по внесению платы за оказываемые услуги ресурсоснабжающим организациям города и не предоставлены сведения в Госжилнадзор о специальных счетах, созданных для формирования фонда капитального ремонта.

Прокуратурой внесено 21 представление об устранении выявленных нарушений законодательства.

Также возбуждено 6 дел об административных правонарушениях в отношении директоров управляющих компаний за нарушение лицензионных требований.

Руководители управляющих компаний привлечены к админответственности.

Напомним, в Севастополе долг управляющих компаний за электроэнергию по состоянию на апрель составляет более 110 млн рублей.

Ольга Сурикова