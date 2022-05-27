Севастополю выделено еще более 180 млн на развитие туристической инфраструктуры

К уже ранее выделенным 150 млн

Севастополь получит около 184,5 млн рублей из госбюджета на развитие туристической. Соответствующее распоряжение подписал премьер министр РФ Михаил Мишустин, сообщает сайт правительства города.

При этом губернатор Михаил Развожаев отметил, что ранее Севастополь подавал заявку на получение гранта и стал одним из регионов, который его получил.

«Когда деньги будут доведены, мы объявим конкурс для предпринимателей Севастополя и благодаря федеральным мерам будем поддерживать развитие туринфраструктуры нашего региона», — цитирует главу города его пресс-служба.

Планируется полученные средства направить на создание новых авторских маршрутов и экскурсий, обустроить туристическую среду для людей с ограниченными возможностями, места отдыха туристов, включая создание визит-центров, систем маркировки и навигации, и многое другое.

Также уточняется, что в 2022 году Севастополь получит 334 млн рублей из федерального бюджета на развитие туристической отрасли. Ранее городу было выделено 150 млн рублей на создание модульных некапитальных средств размещения. Благодаря данной субсидии в регионе будет построено не менее 99 новых модульных конструкций.

Ольга Сурикова