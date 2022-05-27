Жизнь с нуля беженцев из ДНР, ЛНР и Украины

Кому тяжелее начинать с начала

Со время начала специальной военной операции России в Украине в Севастополь прибыло несколько десятков тысяч человек. Кто-то проездом, а кто-то уже и корни начал пускать.

Так, только в штаб «Мы вместе – Севастополь», по данным на 16 мая, обратилось 7 111 человек.

Корреспондент «Севкора» пообщался с некоторыми беженцами из ДНР и из Украины, чтобы узнать, как сложилась их судьба сейчас, спустя несколько месяцев после того, как жизнь кардинально изменилась.

Семья Натальи, а точнее ее часть, одна из первых приняла решение об эвакуации из Макеевки, еще 18 февраля, как только поступило официальное предупреждение от властей ДНР. Уезжали, что называется налегке, один чемодан и по рюкзаку у двоих детей-школьников. Ехали они с бабушкой, добирались почти двое суток, сменив несколько видов транспорта, в том числе автобус, поезд и электричку.

Когда дорога оказалась позади, стал вопрос с документами. Дети-школьники, 10 и 13 лет. Оба рождены в арабской стране, так как мама там работала, и у них оказалось не хватает какого-то штампа на украинском свидетельстве о рождении. Его забыли проставить в украинском консульстве и в российском ФМС для оформления гражданства детей требуют эту печать. И ближайшее рабочее консульство сейчас, как минимум в Беларуси.

При этом в школе детям пошли навстречу и приняли их без недостающих документов, даже с учетом того, что в классах уже был перебор с количеством учеников. Но у мамы, получившей до этого гражданство РФ, проблема взять даже справку в больнице после болезни ребенка для школы – она не может оформить на них полис ОМС. Надеется, что за лето ситуацию удастся как –то решить. Мальчик с девочкой закончили учебный год уже в севастопольской школе, за их документами в школе в Макеевке съездила бабушка. Ей как раз в родном городе выдали уже российский паспорт, на который она подала как раз в январе. И пенсию теперь женщина будет получать российскую в Севастополе.

При этом ей спустя месяц после приезда в наш город звонили и приглашали переехать жить и работать на Дальний Восток. Но она отказалась, планируя здесь устроиться поваром.

У них есть надежный тыл – муж Натальи, отчим для ее детей, получил российские документы моряка и уже ушел в рейс. Семья подумывает купить участок где-то в СТ, строить дом и окончательно оставаться в Севастополе, а пока живут на съемной квартире.

Начать жизнь заново в 40? Сложнее только в 60

Оксана в 40 преподавала в двух вузах Донецка, имеет опыт работы в ресторанном бизнесе. Жила в хорошем районе города в собственной квартире. Но после попадания снаряда в соседний дом больше не раздумывала над переездом пока в Россию. Севастополь выбрала как город казавшийся наиболее знакомым. В первый же день приезда обратилась в штаб «Мы вместе», где ей помогли с жильем. Сначала выделили бесплатно комнату в гостинице «Аврора». Впоследствии она договорилась с управляющим остаться там жить до конца апреля, пока не было заезда отдыхающих. А с 1 мая какой-то мужчина предоставил ей и еще одной женщине с ребенком свою квартиру, которая до этого у него 14 лет стояла закрытая, невостребованная. Проблем с оформлением документов у нее не было – еще в ДНР она оформила паспорт РФ, здесь получила только СНИЛС и полис ОМС.

Но работу найти пока не может, все предложения, которые были до этого не оправдывали ожидания. Так, в одном отеле ей предложили работу администратором. Приступив к своим прямым обязанностям, она узнала, что на самом деле придется работать барменом. И Оксане пришлось отказаться от такой вакансии, аргументировав тем, что погружаться в мир «льда и коктейлей» в 40 лет ей уже поздно и учится этому уже и некогда, тем более в самый разгар летнего сезона.

Сейчас она очень переживает за родителей, которые остались в Макеевке. Уезжать они не хотят, боятся бросить квартиру – только сделали там дорогой, по их меркам, ремонт. Да и в ДНР увеличили мобилизационный возраст до 65 лет, а папе – 63, есть опасения, что его не пропустят на границе. При этом они живут, как в осажденном городе: централизованной подачи воды уже нет. Питьевую приходится покупать, а для хозяйственных нужд им привозят в бочках, но она желтого цвета, такого же оттенка стало уже от нее и белье в квартире. А при телефонном звонке даже в трубку слышен не стихающий гул пролетающий ракет и снарядов, и чаще он громче говорящего на том конце.

А вот их кума в свои 62 года побоялась оставаться в ДНР. На накопленные деньги купила квартиру в Армянске, оставив в Макеевке обжитую трешку. На новом месте она уже успела найти подработку няней, что является для нее существенной прибавкой к минимальной пенсии.

В Севастополь планировала переехать еще одна семья из ДНР. Они 8 лет, с 2014 года, прожили в Одессе. Муж работал на металлургическом заводе, жена бухгалтером, и уже даже планировали брать квартиру в ипотеку. Свою съемную квартиру они успели обставить новой мебелью, накупить посуды и техники. Все было с прицелом на переезд в собственное жилье. Но с началом специальной военной операции у супруга начались проблемы на работе, получив повестку, он не собирался идти воевать. И директор его предприятия, узнав об этом, перестал платить ему зарплату. В итоге ему пришлось сидеть дома несколько месяцев, скрываться, чтобы его не забрали в ВСУ или территориальную оборону.

В начале мая они нашли, кому можно заплатить, чтобы выехать из Украины в Россию. Распродав из квартиры все, на что зарабатывали восемь лет, при чем за небольшие деньги. Распрощавшись с купленной мебелью, так как сейчас никто в Одессе на такие покупки не пойдет, они в свои почти 40 уехали в Россию начинать жизнь заново. Трое суток только добирались до Ростова, ночевали в поле, потом их пустили какие-то добрые люди в дом на ночевку. Оказавшись уже на вокзале, они взяли билет, куда были места – в Москву. Знакомые помогли снять комнату в коммуналке и подсказали несколько вариантов работы. Ребята очень рады, что больше не слышат взрывов, могут выходить спокойно на улицу и не надо соблюдать комендантский час.

Таких судеб сейчас тысячи, а то и миллионы. Многим приходится начинать жизнь с нуля. И первое, что всех волнует, где есть какая-то работа.

Вакансии Центра занятости

На информационный запрос «Севкора» в Центре занятости Севастополя ответили, что к ним за содействием в трудоустройстве, по состоянию на 24 мая, обратились 166 беженцев из ДНР, ЛНР и Украины. Трудоустроить удалось 10 человек.

При этом в базе вакансий службы занятости есть еще 238 предложения работы от предприятий города, которые готовы трудоустроить переселенцев, из них 108 вакансий с предоставлением жилья.

Главным образом, конечно, это работы, не требующие квалификации –уборщики, дворники, виноградари, озеленители, кондукторы. А вот высококвалифицированным специалистам придется подтверждать свою компетенцию или переучиваться.

Гражданам ДНР, ЛНР и Украины, желающим пройти переобучение, необходимо получить статус беженцев или разрешение на временное проживание, после этого они могут быть признаны безработными и претендовать на все предложения Центра.

Ольга Сурикова