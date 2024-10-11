Открыто движение на улице Вакуленчука

На обновленной транспортной развязке после капитального ремонта на пересечении улицы Вакуленчука, проспекта Октябрьской революции и Фиолентовского шоссе утром 11 октября запустили движение.

Подрядчик уже выполнил озеленение прилегающей территории, установил фонарные столбы, уложил тротуары.

«Привычный для всех поворот налево с ул. Вакуленчука временно будет запрещен до подключения светофоров. Прошу отнестись с пониманием», — сообщил и.о. вице-губернатора Павел Иено.

Напомним, на новой разве теперь будет дополнительная полоса, которая обеспечит безопасный поворот налево. Со стороны Фиолента машины будут уходить направо в сторону Вакуленчука, разворачиваться налево и ехать в сторону проспекта Октябрьской Революции. Также построен дополнительный поворот направо со стороны проспекта Октябрьской Революции в сторону Фиолентовского шоссе.

Ольга Сурикова

Фото: Павел Иено/Telegram

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