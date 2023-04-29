В Казачьей бухте горит нефтебаза после удара БПЛА

В Севастополе сегодня ночью БПЛА попал в резервуар с топливом в Казачьей бухте, на улице братьев Манганари. Данную информацию подтвердил губернатор Михаил Развожаев.

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По его данным, площадь пожара около 1000 кв м, пожару присвоен 4 класс. На месте работает 18 пожарных расчетов и 60 пожарных, ожидается прибытие пожарного поезда.

Подчеркивается, что гражданским объектам ничего не угрожает и эвакуации жителей района, где произошло ЧП, не будет. Специалисты замерят концентрацию вредных веществ в воздухе.

На данный момент Маршрут № 105 «п. Кальфа — Маяк-1» осуществлять заезд на ул. Братьев Манганари временно не будет.

Ольга Сурикова