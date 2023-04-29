Как тушат пожар на нефтебазе в Казачке

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев показал, как наши пожарные тушат серьезный пожар в Казачке после ночного удара беспилотником. Работы здесь еще на много часов.

Он подчеркнул, что пожар никак не повлияет на ситуацию со снабжением топливом Севастополя. Эти резервы не были задействованы для поставок горючего на автозаправочные станции.

Сейчас Роспотребнадзор начал проводить замеры ПДК в микрорайоне Казачья Бухта, о результатах будет сообщено дополнительно.





«Наши пожарные — герои. Действуют быстро и слаженно. Пожар сложный, как уже писал 4 ранга, но наши огнеборцы со всем справляются, но работы еще на много часов.

Еще раз хочу подчеркнуть: главное, что никто из людей не пострадал. С остальным — разберемся», —заключил глава города.

Ольга Сурикова