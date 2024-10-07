В Феодосии введем режим техногенной ЧС

Спецоперация на Украине
07-10-2024
Комментариев нет

В связи с возгоранием на территории нефтяного терминала в Феодосии вводится режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера, сообщил глава города Игорь Ткаченко.

Доступ людей и транспорта в зону ЧС ограничен.

Часть города оказалась без света. Восстановить электроснабжение планируют за три часа.
Жителей близлежащих улиц размещают в сборном пункте, расположенном в помещениях местной школы. При необходимости им предложат перейти в ПВР.

Напомним, сегодня ночью произошел пожар на нефтебазе в Феодосии. 

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города 

Ольга Сурикова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *