В Феодосии эвакуировали уже более тысячи человек, живущих рядом с нефтебазой

В Феодосии для обеспечения безопасности людей, проживающих недалеко от места ЧС — в районах Черноморской набережной и Ближних Камышей, была проведена временная эвакуация в пункты временного размещения 1047 человек, сообщил мэр города Игорь Ткаченко.

После регистрации и осмотра медиками людей разместили в гостиницах и пансионатах города.

Пожар тушат уже второй день.

Напомним, что пожар на нефтебазе в Феодосии произошел в ночь на 7 октября. В этот день, по данным Роспотребнадзора, пожар не вызвал превышения загрязняющих веществ в воздухе

Ольга Сурикова

Фото: ВAZA

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