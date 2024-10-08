Глава Следкома поручил возбудить уголовное дело по факту избиения участника СВО в Ялте

Происшествия
08-10-2024
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Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения участника СВО в Крыму.

В соцсетях появился пост о том, что в Ялте местные жители в ходе конфликта причинили телесные повреждения участнику СВО. По информации ведомства, драка произошла «по малозначительному поводу».

Пострадавший в настоящее время находится в больнице.

Глава ведомства поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Терентьеву В.Н. возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад.

Ольга Сурикова
Видео: t.me/yaltachp

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