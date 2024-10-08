В Севастополе в храме задержан пьяный дебошир

Сигнал «Тревога» на пульт вневедомственной охраны поступил днем из одного из храмов на проспекте Генерала Острякова, сообщает пресс-служба Россгвардии в Севастополе.

Охранник заведения рассказал, что непосредственно во время проведения церковной службы в храм ворвался неизвестный мужчина. Он вел себя крайне вызывающе и агрессивно, нецензурно выражался, кричал и было понятно, что он пьян. Просьбы охранника и работниц храма успокоиться и прекратить хулиганство дебошир игнорировал.

Силовики его задержали. Оказалось, что 54 – летний местный житель уже неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Севастополя парикмахер со шваброй помогла задержать дебошира, которые еще и в розыске находился.

Ольга Сурикова

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