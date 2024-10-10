В Феодосии больше не зафиксировано превышения вредных веществ при повторных заборах воздуха

В Феодосии на данный момент после эвакуации в трех пунктах временного размещения продолжают оставаться 129 человек, сообщил мэр города Игорь Ткаченко.

Сборно-эвакуационные пункты, которые были развернуты в школах № 9 и № 12 сейчас закрыты.

Ткаченко проинформировал, что ликвидация последствий ЧС продолжается. По-прежнему действуют ограничения доступа людей и транспорта на улицы Геологическая и часть Федько (от хлебоприемного пункта до перекрестка с Керченским шоссе), а также участок Керченского шоссе от перекрестка с ул. Федько до круговой развязки.

Комиссия по оценке нанесенного ущерба продолжает свою работу. При этом повреждений в многоквартирных домах не зафиксировано, в основном — автомобили и частные строения.

Превышения вредных веществ при повторных заборах воздуха не выявлено.

Глава города напомнил, что подать заявление о нанесенном ущербе жители районов, входящих в зону действия техногенной ЧС, могут в Единую дежурно-диспетчерскую службу города, тел. 8 (36562) 3-09-00, +7 (978) 791-22-57.

Напомним, что пожар на нефтебазе в Феодосии произошел в ночь на 7 октября. В этот день, по данным Роспотребнадзора, пожар не вызвал превышения загрязняющих веществ в воздухе

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Ольга Сурикова