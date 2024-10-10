Еще один недострой в Балаклаве может быть снесен

На Таврической набережной в Балаклаве к сносу запланировано еще несколько нежилых зданий.

В решении Арбитражного суда Севастополя указан комплекс недостроев на Таврической набережной, 32. Эти объекты предназначались «для реконструкции в офисно-торговый комплекс», однако сам проект становился поводом для судебных разбирательств еще при Украине, пишет ForPost.

Прокуратура Севастополя около десяти лет назад настаивала на их сносе из-за отсутствия у застройщика разрешительных документов, а также нарушений этажности. И только в 2023 году на частную компанию «Сябры» подал в суд департамент городского хозяйства, указывая на то, что эти объекты являются самостроями и выступают на городскую территорию и подлежат сносу. дело горхоз выиграл.

В результате Арбитражный суд Севастополя обязал фирму за 6 месяцев демонтировать здания на Таврической набережной, 32. Если юрлицо не оспорит это решение.

Напомним, незаконно построенный в украинские времена «дом Пляса» в Балаклаве уже снесен до фундамента.

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Ольга Сурикова

Фото: ForPost