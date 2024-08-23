В этом месяце вступил в силу закон о запрете распространения «треш-стримов»

«Эти меры отобьют желание у всех, кто хочет заработать и прославиться в интернете за счет издевательств над другими», — уверен председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Под определение «треш-стрим» попадает информация, оскорбляющая человеческое достоинство и общественную нравственность, выражающая явное неуважение к обществу, содержащая насильственные действия..

Треш-стримы будут отнесены к информации, запрещенной к распространению и за такие видео будут штрафовать — граждан от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, должностные лица — от 100 тысяч до 200 тысяч, юридические — от 800 тысяч до 1 млн. Дополнительно предусмотрена конфискация оборудования, использованного для изготовления таких материалов.

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Анна Левина