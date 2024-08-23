Студент из Харькова заочно осужден на 8 лет за смертельную драку в Партените

Установлено, что ночью 25 сентября 2013 года в одном из общежитий Партенита между двумя студентами колледжа, которые вместе прибыли на практику из Харькова, произошел конфликт.

В помещении душевой один нанес другому многочисленные удары по голове. В результате потерпевшего госпитализировали в алуштинскую горбольницу в тяжелом состоянии. Затем юноша был переведен в харьковское медучреждение, где спустя полгода от осложнений после полученных травм скончался.

Сразу после преступления студент скрылся. Он объявлен в международный розыск.

Приговором суда 29-летний уроженец Харькова, признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть и заочно приговорен к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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Анна Левина