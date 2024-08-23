Аналитики Сбера рассказали о востребованности программ ипотечного кредитования в Крыму

Аналитики Сбера изучили тренды рынка ипотеки в Крыму и Севастополе за 7 месяцев 2024 года. Банк выдал жилищных кредитов на сумму почти 11 млрд рублей, при этом программы ипотечного кредитования с государственной поддержкой по-прежнему востребованы как в сегменте многоквартирного жилья, так и в индивидуальном жилищном строительстве.

Статистика показывает, что самой востребованной стала ипотека «Господдержка 2020» завершившаяся в июле — по ней было проведено свыше 1,1 тысяч сделок. Из действующих на сегодняшний день программ традиционно лидирует ипотека для семей с детьми – по данной программе выдано почти 1 тысячу кредитов. Также с июля текущего года Севастополь вошел в перечень регионов, где семьи с двумя несовершеннолетними детьми независимо от их возраста могут воспользоваться программой льготной ипотеки на приобретение недвижимости в новостройках.

Андрей Подсвиров, управляющий Головным отделением Сбербанка в Крыму:

«Сейчас для жителей полуострова остаются доступны несколько льготных программ, по которым они могут приобрести собственное жилье. Только за последние месяцы появились обновленные условия семейной ипотеки, а также с 21 августа Сбер возобновил выдачу ипотеки для IT специалистов, которая также доступна в Крыму и Севастополе. Банк начал приём новых и актуализацию ранее одобренных заявок по обновлённым условиям программы, которые вступили в силу с 1 августа, и мы уже видим большой интерес айтишников к данной программе».

Оформить ипотеку для IT со сниженной ставкой могут специалисты компаний, относящихся к сфере информационных технологий. Важно, что IT-компания должна иметь аккредитацию Минцифры РФ, получать налоговые льготы и находиться в любой части России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Максимальный возраст заёмщика на момент подписания кредитного договора должен составлять менее 51 года.