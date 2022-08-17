На Черноморском флоте опровергли назначение нового командующего

В отделе информационного обеспечения Черноморского флота опровергли информацию о смене командующего. Об этом сообщает РБК.
«Не верьте сплетням. Когда будет назначен, тогда будет официально об этом сообщено», — заявили журналистам в отделе.
Сегодня, 17 августа, РИА Новости, ссылаясь на свои источники сообщило, что новый командующий ЧФ уже назначен.
Слухи о появлении нового командующего на Черноморском флоте появились еще 11 августа.
Тогда ряд региональных СМИ, ссылаясь на собственные источники, опубликовали информацию о возможной скорой смене командующего флотом.
Сообщалось, что новым командующим флотом станет вице-адмирал Виктор Соколов.
Соколов с 2019 возглавляет академию Военно-морской академии имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова.
До этого с 2013 года занимал пост заместителя командующего Северным флотом.
В 1985 году окончил Высшее военно-морское училище имени М. В. Фрунзе.
Напомним, Осипов возглавил ЧФ в 2019 году.
Дарья Тимофеева
Фото: Юрий Югансон