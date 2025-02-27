В ДТП на улице Правды пострадали три человека

В Севастополе сегодня рано утром произошло ДТП с тремя пострадавшими молодыми людьми

По предварительной информации Госавтоинспекции, сегодня в 6 утра, в районе дома 28 на улице Правды, 20-летний водитель, управляя автомобилем Skoda Rapid, на скорости выехал за пределы проезжей части и врезался в фонарный столб.

В результате ДТП водитель автомобиля Skoda Rapid и два пассажира, 18-летняя девушка и 21-летний парень, получили травмы и были доставлены в больницу.

По факту ДТП проводится проверка, сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в Севастополе часто случаются подобные ДТП, так в одном из них водитель автомобиля Ауди на ул. Карантинная влетел в световую опору, после чего автомобиль перевернулся.

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Ольга Сурикова

Фото: Госавтоинспекция