Замминистра обороны Цивилева: Новые протезы для ветеранов СВО позволяют заниматься спортом 

«Фонд «Защитники Отечества» дает возможность приобретать самые высокофункциональные, самые современные протезы, которые по медицинской возможности — сохранении культи определенного размера — позволяют не только жить активной жизнью, но и заниматься спортом», — пояснила Цивилева.

Замминистра обороны также упомянула находящихся на мероприятии бойцов, которые участвуют в кубках Защитников Отечества.

Цивилева анонсировала, что в марте в Ханты-Мансийске впервые пройдут соревнования по зимним видам спорта, в числе которых биатлон, горные лыжи, следж-хоккей и другие.

Глава фонда добавила, что занятия спортом — это лучшая ресоциализация, потому что бойцы встречаются, знакомятся, общаются и активно перемещаются по стране.

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