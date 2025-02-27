Севастополец получит шесть лет тюрьмы за попытку продать чужой участок 

Житель Севастополя придумал схему, как быстро заработать.

34-летний севастополец, нуждаясь в деньгах, пошел на мошенничество. Он нашел в интернете кадастровую карту, выбрал участок, который находится на стадии межевания, изготовил выписку из ЕГРН и разместил под видом посредника объявление о продаже земли.

На эту схему, как сообщили в пресс-службе полиции Севастополя, повелась 32-летняя местная жительница, которая как раз искала земельный участок для покупки.

Женщина передала ему 300 тысяч рублей в качестве залога. Но когда он начал постоянно переносить дату сделки, она обратилась в полицию.

Теперь лже-продавцу грозит до шести лет лишения свободы за «Мошенничество».

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