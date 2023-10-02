В Севастополе пьяный водитель влетел в столб и перевернулся

Происшествия
02-10-2023
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В Севастополе 1 октября в 16:50 произошло ДТП на улице Карантинная. 

 

Как сообщили в пресс-службе городского УМВД, водитель автомобиля Ауди в районе д.51 на ул. Карантинная влетел в световую опору, после чего автомобиль перевернулся.

В результате ДТП водитель иномарки с травмами различной степени тяжести был доставлен в горбольницу. У него установлено состояние опьянения.

Сотрудниками Госавтоинспекции по факту дорожно-транспортного происшествия с пострадавшим проводится проверка.

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Ольга Сурикова

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