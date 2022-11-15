В ДТП на трассе Ялта-Севастополь пострадали четыре человека

На трассе Ялта-Севастополь сегодня утром произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека.

Водитель автомобиля Honda выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем Volkswagen.

«В результате дорожно-транспортного происшествия 4 человека получили различные травмы. Признаков опьянения у водителей не установлено», — сообщила заместитель руководителя пресс-службы УМВД России по Севастополю Мария Точилина.

Напомним, недавно на трассе Ялта — Севастополь произошло ДТП, в котором пострадали шестеро человек.

Ольга Сурикова