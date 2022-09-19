На трассе Ялта-Севастополь в ДТП пострадали трое детей

На трассе Ялта — Севастополь вечером 18 сентября произошло ДТП, в котором пострадали шестеро человек.

Водитель автомобиля Renault на Ялтинской трассе не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Hyundai, который двигался во встречном направлении по своей полосе движения.

В результате ДТП 6 человек, в том числе трое несовершеннолетних детей в возрасте 4, 13 и 15 лет получили различные травмы.

Участники дорожно-транспортного происшествия были трезвы.

«Необходимо отметить, что дети получили незначительные травмы благодаря тому, что 4-летний пассажир находился в детском удерживающем устройстве, а подростки были пристегнуты ремнем безопасности», — сообщила заместитель руководителя пресс-службы УМВД России по Севастополю Мария Точилина.

Напомним, в Крыму недавно на автодороге Саки-Орловка в районе с. Угловое произошло смертельное ДТП, в котором погибли два человека, среди них десятилетний ребенок.

Ольга Сурикова