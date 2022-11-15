Правительство Севастополя направило в заксобрание проект бюджета на следующий год

Правительство Севастополя направило в законодательное собрание проект закона о бюджете города на 2023-2025 годы.

Как сообщил руководитель департамента финансов Алексей Плотников, общий объем доходов на 2023 год составит 59, 7 млрд рублей, а расходов 64, 2 млрд рублей.

«Запланирован дефицит бюджета, который будет погашаться за счет остатков на счетах, которые в этом году останутся, а также за счет ожидаемых дополнительных источников финансирования»,- рассказал он.

Объем собственных доходов составит 24, 6 млрд рублей. Это на 7 % больше, чем в прошлом году. Остальные 35, 1 млрд будут перечислены Севастополю из федерального и московского бюджетов.

Чуть менее 50% расходов бюджета (31, 7 млрд рублей) будут направлены на социальную сферу, в том числе образование и здравоохранение. На развитие экономики и жилищно-коммунальной сферу будет направлено более 41% бюджета – 26, 7 млрд рублей.

Около 65 % всех расходов (41,8 млрд руб.) пойдут на текущие потребности, например выплату зарплаты бюджетникам или содержание коммунальной инфраструктуры, а 35 % пойдут на ремонт старых и создание новых объектов городской инфраструктуры.

Одобрив проект закона, в правительстве сообщили, что в заксобрании по пожеланиям депутатов будут внесены правки.

«Сейчас у нас ситуация непростая. Думаю, что будет довольно серьезная и кропотливая работа проведена в сжатые сроки с нашим Законодательным собранием», — подчеркнул Плотников.

Напомним, в декабре 2021 года был принят бюджет Севастополя на 2022 год. Доходная часть составила 61, 7 млрд рублей.