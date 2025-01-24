В ДТП на кольце возле ТЦ «Апельсин» пострадала 10-летняя девочка

По предварительным данным Госавтоинспекции, сегодня около 15:20 на ул. Бориса Михайлова, 1 столкнулись автомобиль Ford Focus под управлением 30-летнего водителя и Mitsubishi Lancer. Ford Focus при выезде со второстепенной дороги на главную не уступил дорогу автомобилю Mitsubishi Lancer под управлением 41-летней женщины-водителя, которая двигалась по главной дороге.

От удара автомобиль Mitsubishi Lancer перевернулся.

В результате ДТП пострадала 10- летняя девочка — пассажир автомобиля Mitsubishi Lancer.