Реставрацию кинотеатра в Балаклаве закончат только в 2028 году

Сейчас кинотеатр «Родина» закрыт баннером с изображением здания.

Напомним, что работы проводятся за частные средства нового собственника — частной фирмы ООО «Порт Ламос». Объект культурного наследия регионального значения был переименован в «Монпепос».

Уникальный кинотеатр уже почти 30 лет стоял заброшенным. Здание строили в 1910-1914 году в стиле раннего модерна, после войны кинотеатр обрел название «Родина». В 1950 году к существующему зданию пристроили летний кинотеатр с колоннадой, и он еще долго был любимым местом отдыха у жителей и Балаклавы и туристов. Но в 1995 году объект закрыли — к этому времени он уже был в аварийном состоянии.

Севастопольцам обещают, что после реставрации «Родина» останется кинотеатром.

Сейчас уже выполнен первоочередной комплекс мероприятий по укреплению конструкций.

На здании размещен паспорт объекта, в котором указана дата окончания противоаварийных работ — первый квартал 2025 года. Срок окончания строительства — 2028 год.