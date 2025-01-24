Глава Следственного комитета России потребовал отчет по делу о смерти 19-летнего сына жителя Севастополя

В соцсети «ВКонтакте» к Председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину обратился отец, который не согласен с тем, как расследуется смерть его сына.

Молодой человек работал мотористом на судне и погиб в январе прошлого года в иностранном порту. Из-за старого оборудования и нарушений безопасности на него упал тяжелый лист металла, и он скончался на месте. До сих пор никто не был наказан за эту трагедию.

Следственный комитет по Республике Крым и Севастополю уже занимается расследованием этого дела.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин попросил главу следственного управления в Крыму Владимира Терентьева предоставить отчет о расследовании с учетом всех озвученных в обращении деталей. Это дело взято под контроль на уровне центрального аппарата ведомства.