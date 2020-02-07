Происшествия

В ДНР перевернулся автобус «Горловка — Севастополь»

07-02-2020
выпускающий редактор
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В ДНР перевернулся автобус, следовавший по маршруту «Горловка-Севастополь», двое погибли.

Всего в автобусе был 31 человек (29 пассажиров и двое водителей), а погибшие — мужчина и беременная женщина, у которой остался маленький ребенок. 22 человека пострадали.

Глава ДНР Денис Пушилин выразил в своем Telegram-канале соболезнования в связи с трагедией. 

На месте ДТП работали силы и средства МЧС и бригады скорой медицинской помощи. Пострадавшие были госпитализированы в учреждения здравоохранения Новоазовска, пассажиры были эвакуированы в Горловку.

По материалам ИА «Севастополь»

Фото: пресс-служба МЧС ДНР

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