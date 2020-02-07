В ДНР перевернулся автобус «Горловка — Севастополь»

В ДНР перевернулся автобус, следовавший по маршруту «Горловка-Севастополь», двое погибли.
Всего в автобусе был 31 человек (29 пассажиров и двое водителей), а погибшие — мужчина и беременная женщина, у которой остался маленький ребенок. 22 человека пострадали.
Глава ДНР Денис Пушилин выразил в своем Telegram-канале соболезнования в связи с трагедией.
На месте ДТП работали силы и средства МЧС и бригады скорой медицинской помощи. Пострадавшие были госпитализированы в учреждения здравоохранения Новоазовска, пассажиры были эвакуированы в Горловку.
По материалам ИА «Севастополь»
Фото: пресс-служба МЧС ДНР