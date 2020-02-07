В Севастополе готовятся к акции «Лес Победы»

В Севастополе будут высажены 303 саженца сосны Крымской, которые посадят на Сапун-горе 22 февраля в рамках акции «Лес Победы».

303 дерева высадят в честь Героев Советского союза, получивших это звание за оборону и освобождение Севастополя.

Саженцы подготовил питомник «Севастопольского Лесхоза». Шишки собирают в январе, сушат в специальной установке. Сеют их в марте, потом полтора года сосна растет в посевном отделении Мекензиевского лесничества. Потом их пересаживают в контейнеры перед высадкой в грунт. В первые годы саженцы растут 5-7 см в год, в последующие 10-15 см.

По материалам пресс-службы правительства Севастополя (и фото)