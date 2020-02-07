Жизнь

В Севастополе готовятся к акции «Лес Победы»

07-02-2020
выпускающий редактор
1 Comment
112

В Севастополе будут высажены 303 саженца сосны Крымской, которые посадят на Сапун-горе 22 февраля в рамках акции «Лес Победы».

303 дерева высадят в честь Героев Советского союза, получивших  это звание за оборону и освобождение Севастополя. 

Саженцы подготовил питомник «Севастопольского Лесхоза». Шишки собирают в январе, сушат в специальной установке. Сеют их в марте, потом полтора года сосна растет в посевном отделении Мекензиевского лесничества. Потом их пересаживают в контейнеры перед высадкой в грунт.  В первые годы саженцы растут 5-7 см в год, в последующие 10-15 см.

По материалам пресс-службы правительства Севастополя (и фото)

Один комментарий на “В Севастополе готовятся к акции «Лес Победы»

  1. Здравствуйте.Хочу обратить ваше внимание на горгаз,очереди неимоверные,ни где не пробиться,талонов не взять.Все служащие там думают что они боги!Особенно на балаклавское отделение.Сидит одна женщина на весь район и только два не полных дня.Работу она свою знает,а таг-же знает когда у нее обед.Но есть одно но,работает очень медленно и в связи с этим очередь из стариков с палочками.За полтора часа она приняла только 3-х человек,а люди стоят с 9-ти утра.А если как я многодетная мама у которой 2-ва младших ребенка 1-му один год,а другому 2-ва?Лично я нанимала няню,но все ровно не попала,обидно аж до слез.И это чтобы взять справку эквивалент льгот для получения пособий.Ужас куда катится наш любимый Севастополь? Куда идти жаловаться в прокуратуру?В горгазе не достучаться.

    Ответить

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.