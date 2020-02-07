«Севастопольские мамы» получили «серебро» на всероссийском конкурсе некоммерческих организаций

СРОО «Севастопольские мамы» впервые приняла участие во всероссийском конкурсе «Точка отсчета» для общественных и благотворительных организаций, и заняла второе место.

«Точка отсчета». Это конкурс публичных годовых отчетов СО НКО (некоммерческих организаций), который проводится ассоциацией «Форум доноров» в партнерстве с Агентством социальной информации и Центром «Благосфера» и при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации и Фонда президентских грантов.

Церемония награждения лауреатов состоялась в Общественной палате Российской Федерации (г. Москва), где присутствовало около 100 представителей социально-ориентированных некоммерческих организаций.

Всего на конкурс публичных отчетов в 2019 году подали заявки 343 общественных организаций со всей России. 280 публичных отчетов было принято к рассмотрению. 46 экспертов — представители крупного бизнеса и благотворительных фондов, федеральных СМИ, правительственных структур оценивали отчеты по соответствию базовому стандарту и выявляли лучших из лучших.

Елена Голубева отметила, что серебряная награда за отчет 2018-го года, для нее, как руководителя организации — это очередное признание деятельности севастопольских мам: «У нас осталась возможность роста до «золотого стандарта», которым были отмечены такие уважаемые структуры как, к примеру, благотворительный фонд Константина Хабенского и другие крупные федеральные фонды.

Новая отчетная конференция по итогам работы за 2019 год СРОО «Севастопольские мамы» состоится в марте.

По материалам пресс-службы СРОО «Севастопольские мамы» (и фото)