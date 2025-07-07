Сбой в авиасообщении 5-6 июля может обойтись авиакомпаниям в 20 млрд рублей

Масштабные сбои в расписании рейсов 5–6 июля в российских аэропортах, включая Шереметьево, Пулково и Стригино (Нижний Новгород), обойдутся авиакомпаниям в сумму до 20 млрд рублей, сообщают эксперты и источники в отрасли. По данным Минтранса, за два дня было отменено свыше 500 рейсов, а более 300 задержано.

Причины и масштабы убытков

По оценкам основателя сервиса RunAvia Андрея Патракова, отмена одного рейса самолета типа Boeing 737–800 (158 мест) приводит к потерям в 15–23 млн рублей, включая расходы на аэропортовые услуги, экипаж, топливо и недополученную выручку. Только за первые сутки сбоев в трех аэропортах убытки составили 4–6 млрд рублей. Задержка рейса обходится в среднем в 1,5 млн рублей, не считая затрат на обслуживание пассажиров. Эксперт EXPO.UAV Дмитрий Дацыков оценивает общие издержки по стране за сутки в 20 млрд рублей, включая косвенные убытки пассажиров, такси и смежных отраслей.

Проблемы с обслуживанием пассажиров

Председатель «Союза пассажиров» Кирилл Янков отметил, что количество жалоб в этот раз оказалось ниже, чем во время сбоев 6–9 мая, благодаря извлеченным урокам. Однако пассажиры сталкивались с трудностями: в аэропортах не всегда были доступны представители авиакомпаний, а объявления о ваучерах на питание и размещение не доходили до всех. Янков предложил скорректировать Федеральные авиационные правила (ФАП-82), создав единый регламент для аэропортов и перевозчиков по принципу «единого окна» для координации в чрезвычайных ситуациях.

Глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов подчеркнул, что текущие правила не содержат четких требований к питанию, а ваучеры часто ограничиваются минимальным набором, например, «бутерброд и чай». Он предложил переложить обязанность по размещению пассажиров в гостиницах на аэропорты с последующей компенсацией от авиакомпаний. Для небольших перевозчиков, которые рискуют банкротством из-за таких сбоев, Зотов считает необходимыми налоговые льготы или другие меры господдержки.

Воздействие на туризм

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин сообщил, что массовых отмен туров пока не зафиксировано, но туроператоры несут дополнительные расходы на перебронирование гостиниц и обеспечение питания для пассажиров. Предварительно, издержки туроператоров за 5–6 июля составляют десятки миллионов рублей. Горин отметил, что подобные сбои сдвигают расписание на несколько дней, что увеличивает затраты. Ранее, в апреле, из-за закрытия воздушного пространства в связи с конфликтом Ирана и Израиля туроператоры потеряли 300 млн рублей.

Предложения по решению проблемы

Эксперты и участники рынка настаивают на создании оперативного штаба для координации в подобных ситуациях и разработке четких инструкций, включая автоматизированный возврат билетов, в том числе по невозвратным тарифам. РСТ обратился в Минэкономики с просьбой снизить отчисления в Фонд персональной ответственности для туроператоров с 1% до 0,25% от оборота, но ответа пока не получил.

Ситуация в аэропортах остается напряженной, и отрасль ожидает дальнейших мер для минимизации последствий подобных сбоев. Следите за новостями на нашем сайте.

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