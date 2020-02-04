В ДКР состоялся вечер памяти поэта-песенника Петра Градова

4 февраля в читальном заде библиотеки Дворца культуры рыбаков организовали литературно-музыкальную программу, посвященную поэту-песеннику, автору текста гимна Севастополя Петру Градову.

Петр Михайлович родился 10 февраля 1925 года в Новоград-Волынске. Детство его прошло в Ленинграде, где с первых дней Великой Отечественной войны школьник Петя Градов стал санитаром фронтового госпиталя, а в 1943 году был призван в армию. Впервые его стихи были опубликованы в

армейских газетах в 1944 году. Затем поэтические произведения печатались в «Литературной газете», в журнале «Новый мир», в журнале «Юность» и «Дружба народов». В 1949 году Петр Градов окончил Государственный институт театрального искусства, актерский факультет у педагога Н.Плотникова. Играл на сцене Московского театра имени В.В.Маяковского. Во многих драматических и музыкальных театрах были поставлены его пьесы.

Гостям рассказали об истории создания песни «Легендарный Севастополь», о творческом сотрудничестве поэта с автором музыки Вано Мурадели. Сопровождался рассказ демонстрацией уникальных фотографий и видеоматериалов.

Петр Михайлович Градов часто бывал в Севастополе, встречался с моряками — черноморцами, жителями города, читателями. Петр Градов ушел из жизни в 2003 году. Издано тридцать сборников, в которых собраны стихи, новеллы, очерки, пьесы, эпиграммы. Более 200 песен сочинили на его стихи известные советские композиторы.

В 2000 году Петр Михайлович был удостоен звания «Почетный гражданин города-

героя Севастополя», а в 2001 году- награжден Почетным знаком «За особые заслуги пред городом — героем Севастополем».