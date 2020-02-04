В Севастополе Волонтеры Победы вместе со школьниками пишут письма ветеранам

3 февраля Волонтеры Победы Севастополя дали старт Всероссийской акции «Письмо Победы». Вместе со школьниками они написали письма 29 ветеранам Великой Отечественной войны.

Любой желающий может присоединиться к акции, которая будет проходить до 8 марта, и написать слова благодарности героям, проявить заботу и внимание.

Написать своё письмо Герою можно, зарегистрировавшись на сайте волонтёрыпобеды.рф в качестве волонтёра или участника Всероссийской акции «Письмо Победы»

Первыми к акции присоединились ученики школ №11, 32, 37, 50, 58 а также гимназии №8. Совсем скоро Волонтеры Победы посетят ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в

Севастополе, и вручат лично в руки написанные письма. Кроме того, региональное отделение передаст письма ветеранам из других регионов через проживающих там Волонтеров Победы.

По материалам организации «Волонтеры победы» в Севастополе (и фото)