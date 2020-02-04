Как защититься от гриппа и коронавирусной инфекции

Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю призывает граждан применять меры профилактики гриппа и коронавирусной инфекции

Симптомы заболевания аналогичны симптомам обычного (сезонного) гриппа.

ПРАВИЛО 1 ЧАСТО МОЙТЕ РУКИ С МЫЛОМ

Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя бытовые моющие средства.

Если нет возможности помыть руки с мылом, пользуйтесь спиртсодержащими или дезинфицирующими салфетками.

Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей (столов, дверных ручек, стульев, гаджетов и др.) удаляет вирусы.

ПРАВИЛО 2 СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ

Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно -капельным путем (при чихании, кашле), поэтому необходимо соблюдать расстояние не менее 1 метра от больных.

Избегайте трогать руками глаза, нос или рот. Вирус гриппа и коронавирус распространяются этими путями.

При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, которые после использования нужно выбрасывать. Избегая излишние поездки и посещения многолюдных мест, можно уменьшить риск заболевания.

ПРАВИЛО 3 ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции. Соблюдайте здоровый режим, включая полноценный сон, потребление пищевых продуктов богатых белками, витаминами и

ПРАВИЛО 4 ЗАЩИЩАЙТЕ ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ С ПОМОЩЬЮ МЕДИЦИНСКОЙ МАСКИ Медицинские маски для защиты органов дыхания используют: — при посещении мест массового скопления людей, поездках в общественном транспорте в период роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями; — при уходе за больными острыми респираторными вирусными инфекциями; — при общении с лицами с признаками острой респираторной вирусной инфекции; — при рисках инфицирования другими инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем. КАК ПРАВИЛЬНО НОСИТЬ МАСКУ? — маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров; — старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии, если вы ее коснулись, тщательно вымойте руки с мылом или спиртовым средством; — влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую; — не используйте вторично одноразовую маску; — использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить в отходы. Маска уместна, если вы находитесь в месте массового скопления людей, в общественном транспорте, а также при уходе за больным, но она нецелесообразна на открытом воздухе. Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и маску надевать не стоит. Вместе с тем, медики напоминают, что эта одиночная мера не обеспечивает полной защиты от заболевания. Кроме ношения маски необходимо соблюдать другие профилактические меры. минеральными веществами, физическую активность.

По материалам Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю