В ДКР представили балет «Щелкунчик»

29 декабря во Дворце культуры рыбаков состоялась грандиозная премьера балета-сюиты «Щелкунчик» П.И. Чайковского, постановщиком которого стала руководитель студии классического балета «Классик» Виктория Холодова.

Изящная пластика и профессиональная хореография, безостановочная динамика происходящего на сцене, головокружительные пируэты, красочные декорации и пестрые костюмы – все эти аспекты стали залогом успешной, увлекательной и волшебной постановки, заворожившей зрителя с первых минут.

По материалам отдела информации ДКР (Е. Бондарь)

Фото Н. Черная