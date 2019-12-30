Сотрудникам Госавоинспекции вручили ключи от новых служебных автомобилей

Врио Губернатора Севастополя Михаил Развожаев и врио начальника УМВД России по Севастополю Алексей Кузнецов в воскресенье на площади Нахимова вручили личному составу ключи от 27 новых служебных автомобилей марки «Skoda Octavia».

Автомобили оснащены современным оборудованием — средствами видеофиксации, сигнальными громкоговорящими установками, а также аптечками для оказания первой медицинской помощи пострадавшим.

Глава города и глава УМВД поздравили полицейских с важным событием и выразили уверенность, что при помощи нового служебного транспорта сотрудники Госавтоинспекции ещё быстрее и маневреннее будут пресекать нарушения правил дорожного движения. Мероприятие сопровождал оркестр УМВД России по г. Севастополю.

Врио губернатора также вручил велосипеды победителям конкурса детских рисунков. В канун Нового года УМВД при поддержке Правительства Севастополя, проведен конкурс рисунков среди детей сотрудников Управления, из 53 поступивших работ в трех возрастных группах определены победители, которые и получили ценные призы.

По материалам пресс-службы правительства Севастополя (и фото)