30 и 31 января в Севастополе ожидается ухудшение погоды

По данным Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 30-31 декабря в Севастополе ожидается ухудшение погодных условий.

30.12.2019

Облачно с прояснениями. Ночью, утром небольшие осадки (дождь, снежная крупа), днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный 13-18 м/с.

Температура воздуха ночью около 0°С, днем 2-4 °С тепла.

31.12.2019

Переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 0-2 °С мороза, днем 2- 4 °С тепла.

Севастопольские спасатели призывают жителей при штормовом ветре воздержаться от пребывания

на улице. Будьте осторожны, порыв ветра может порвать провода, сломать ветку у дерева или повалить рекламный щит.

По материалам пресс-службы Главного управления МЧС России по г. Севастополю

Фото: rg.ru