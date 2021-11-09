Власть

В России разрешили бывшим военным не регистрировать кортики

09-11-2021
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Вопрос из Севастополя

Госдума разрешила бывшим военным не регистрировать в Росгвардии кортики для их формы. Депутаты Госдумы одобрили в третьем чтении соответствующий законопроект. Также бывшим военным не нужно будет получать разрешение на хранение и ношение этого вида холодного оружия.

«Учитывая цель передачи кортиков и их предназначение (пожизненное хранение и ношение с военной формой одежды, соблюдение воинских традиций и ритуалов), не связанное с их применением для поражения, порядок их оборота целесообразно установить без ведения учета в Росгвардии», — сказано в пояснительной записке к тексту законопроекта.

Кроме того, теперь наследники смогут получить бессрочное разрешение на хранение кортиков, как семейную реликвию.

Напомним, президент России Владимир Путин во время итоговой пресс-конференции потребовал вернуть морские кортики офицерам флота. Так глава государства отреагировал на просьбу председателя Союза журналистов Севастополя, офицера запаса ВМФ Сергея Горбачева.

Ольга Сурикова

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