В дептрансе не стали отвечать, как обеспечиваются электричеством, отключенные диспетчерские пункты

В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя сообщили, что отключенные за неуплату счетов диспетчерские пункты питаются от источника независимого от основной сети, однако какого именно не пояснили.

Ранее, 1 декабря, нашим изданием был направлен информационный запрос в дептранс с вопросами о том, как именно обеспечиваются светом и теплом отключенные за неуплату счетов диспетчерские пункты, а также сколько средств выделено на эти цели.

В ответе данного ведомства, который пришел 14 декабря с нарушением сроков, установленных законодательством, сообщается, что «диспетчерские пункты ГУП «Севэлектроавтотранс им А.С. Круподерова» запитаны дополнительными источниками электроэнергии, независимыми от основной сети (автономными)». Подчеркнем, что пояснений о том каким именно способом обеспечено освещение и обогрев помещений, а также какие средства выделены на данные цели в ответе на запрос не содержалось.

Напомним, в севастопольских СМИ появилась информация о том, что часть диспетчерских пунктов и троллейбусное депо №1 ГУП «Севэлектроавтотранс им А.С. Круподерова» будут отключены от электропитания в связи с непогашенной задолженностью за потребление электроэнергии, которая составляет больше 80 миллионов рублей.

Директор департамента транспорта Павел Иено 30 ноября рассказал, что большая часть долгов Севэлектроавтотранса составляет непогашенные лизинговые платежи, которые накопились из-за низких доходов предприятия в прошлом году, а также отметил, что диспетчерские пункты, отключенные от сети, обеспечены светом и теплом собственными силами предприятия.

На заседании правительства города 2 декабря было принято решение о перераспределении средств городского бюджета для погашения задолженности ГУП «Севэлектроавтотранс».

Дмитрий Островский