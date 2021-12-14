В Севастополе мужчина с ножом напал на сотрудницу интернет-магазина

Инцидент произошел вечером 11 декабря в одном из пунктов выдачи популярного интернет-магазина. Туда зашел пьяный мужчина и стал угрожать ножом работнице. Она, испугавшись, не стала звонить в полицию, а отправила смс-сообщение своему директору. При этом руководитель не стал сразу сообщать в правоохранительные органы, а выехал на помощь со своим приятелем.

В Севастополе задержан пожилой житель Ленинградской области, который с ножом кидался на сотрудницу интернет-магазина.

Она находилась в помещении одна с вооруженным мужчиной

«К счастью, трагедии удалось избежать: прибывшие директор вместе со своим знакомым забрали у пьяного мужчины нож и после этого вызвали полицию. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Гагаринскому району прибыли на место происшествия и задержали злоумышленника – 67-летнего жителя Ленинградской области», — сообщили в пресс-службе городского УМВД.

На задержанного завели уголовное дело за «угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

По данному факту полицией опрашиваются очевидцы, изъяты записи с камер видеонаблюдения, в настоящее время они изучаются, добавили в ведомстве.

Напомним, в Севастополе пьяный москвич не смог заселиться в гостиницу и устроил дебош.

Ольга Сурикова