В Севастополе из-за пожара эвакуировали людей из десятиэтажки

На улице Степаняна

В Севастополе в ночь на 14 декабря случился пожар в квартире десятиэтажного дома, эвакуировать пришлось 13 человек. Сообщение от очевидцев поступило сообщение в 01:38 о том, что горит квартира в доме по улице Степаняна, сообщили в пресс-службе севастопольского главка МЧС.

По прибытии огнеборцами было установлено, что виден черный дым на 10 этаже.Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

«Эвакуировано 13 человек из них 2 ребенка. Ситуация находится на контроле ответственных подразделений», — уточнили в пресс-службе спасателей.

Напомним, на днях в Севастополе случился пожар в заброшенном строении по улице Легионной, погиб человек.

Ольга Сурикова