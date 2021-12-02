«Севэлектроавтотранс» выделены деньги на погашение миллионных долгов

Деньги взяли с содержания автомобильных дорог

Сегодня, 2 декабря, на заседании правительства города было принято решение о перераспределении средств городского бюджета для погашения задолженности ГУП «Севэлектроавтотранс».

Директор департамента транспорта Павел Иено отметил, что постановление правительства принимается в соответствии с федеральной целевой программой и вносятся изменения в бюджет на 2021 год.

Он сообщил, что 104,1 млн рублей будут выделены для уплаты за эксплуатацию объектов концессионного соглашения

Также выделено дополнительное финансирование ГУП «Севэлектроавтотранс» в размере 32,9 млн рублей для ремонта пассажирского парома «Адмирал Истомин», 829,3 млн рублей для возмещения сублизинговых платежей и 791,9 млн рублей за текущие лизинговые платежи за поставку автобусов и троллейбусов.

«В связи с погашением задолженности за потребленную электроэнергию и природный газ для ежедневной заправки автобусов и с целью бесперебойного обеспечения работы электротранспорта перераспределены средства бюджета города в размере 48,1 млн рублей за счет содержания автомобильных дорог», — уточнил глава департамента.

Напомним, директор департамента транспорта Павел Иено рассказал, что предприятие «Севэлектроавтотранс» накопило миллионные долги за непогашенные лизинговые платежи, которые накопились из-за низких доходов в прошлом году.

Ольга Сурикова